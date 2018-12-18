Японія збирається посилити свої оборонні можливості в кіберпросторі та космосі

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Про це йдеться в новому 10-річному плані національної оборони країни, передає The Japan Times.

Сили самооборони Японії вперше включили в документ космічну і кіберсферу. Такі заходи повинні «фундаментально змінити оборонну стратегію», яка до цього зосереджувалася на сухопутних, морських і повітряних сферах. Відзначається, що нарощування військової потужності Китаю в Південно-Китайському і інших морях, а також у космосі і кіберпросторі викликає сильну стурбованість у Токіо.

Метою посилення в кіберсфері є можливість протистояти нападам з-за кордону. Відзначається, що в міжнародному праві немає чіткого визначення кібератаки, тому зрозуміти, за яких обставин сили самооборони можуть почати відповідні дії, буде досить складно.

У космосі Японія має намір скоротити відставання від інших країн. Вперше в силах самооборони буде створено космічний підрозділ. У той же час уряд планує інвестувати в розвиток технологій штучного інтелекту і підводних безпілотників.

У новому плані згадується і модернізація ескадрених міноносців-вертольотоносців типу «Ідзумо».

Як зазначає Reuters , в новому плані також згадується збільшення обсягу закупівель винищувачів, ракет дальнього радіусу дії і іншого озброєння у США, з метою протистояти розширенню військового впливу Пекіна в Тихому океані. Крім цього, передбачається закупівля 18 винищувачів, які будуть базуватися на модифікованих вертольотоносцях «Ідзумо» і придбання двох американських систем протиракетної оборони «Іджіс», щоб протистояти загрозі з боку Північної Кореї.

Для досягнення поставлених на найближчі п'ять років проміжних цілей, влада має намір витратити щонайбільше - 27,47 трильйонів ієн (243 мільярдів доларів).

Японія нарощує витрати у військовій сфері з 2012 року, коли до влади прийшов прем'єр-міністр Сіндзо Абе. Президент США Дональд Трамп тиснув на уряд країни, закликаючи купувати більше американських озброєнь, щоб подолати торговельний дефіцит між країнами.