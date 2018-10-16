В Угорщині заборонили бездомним спати на вулицях

В Угорщині набув чинності закон, що забороняє бездомним спати на вулицях. Про це повідомляє Reuters .

Тепер нічліг на вулиці розцінюється як злочин. Подібних порушників поліція може змусити відправитися в нічліжку. У разі, якщо бездомні попалися тричі за 90 днів, правоохоронці мають право їх затримати і знищити особисті речі.

В уряді зазначають, що закон націлений на забезпечення відповідних умов життя для людей, які не мають житла. «Ми вважаємо, що нам необхідно надати додаткову допомогу, а не додаткові права бездомним», - заявив державний секретар міністерства фінансів Бенс Ретварі.

В уряді також зазначили, що виділяють гроші для допомоги бездомним: тільки в 2018 році ця сума склала понад 32 мільйони доларів.

Закон викликав критику з боку правозахисників. «Я вважаю, що це ганебно, що вони криміналізували неприйнятну і безпорадну ситуацію, в якій знаходяться ці люди», - заявила одна з учасниць акції протесту, що пройшла біля парламенту Угорщини 14 жовтня. Як передає Euronews, нову норму також назвали нелюдською, дискримінаційною та спрямованою на залякування цієї категорії населення.

За оцінками, в Угорщині налічується щонайменше 20 тисяч бездомних. При цьому на всіх не вистачає місць в нічліжках: державні притулки можуть розмістити лише 11 тисяч осіб, відзначає Euronews.