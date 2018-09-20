В Японії хакери обікрали криптовалютну біржу

Японська компанія Tech Bureau, яка обслуговує біржу Zaif, 20 вересня заявила, що хакери незаконно отримали доступ до її серверів і вивели гроші в невідомому напрямку. Серед вкрадених криптовалют були bitcoin, bitcoin cash та monocoin. Про це повідомляє AFP.

«Ми відмовляємося надавати деталі щодо того, як саме був отриманий незаконний доступ, адже це — злочин. Ми вже звернулись до органів влади з проханням це розслідувати», — сказано в офіційній заяві компанії.

Tech Bureau також заявила, що теперішнє керівництво компанії покине свої посади після того, як поверне своїм клієнтам втрачені активи.

Агентство фінансових послуг, японський державний орган контролю за фінансово-валютною діяльністю, зразу почало розслідування щодо компанії Tech Bureau.

Нагадаємо, опубліковане в кінці травня дослідження показало, що з початку 2017 року хакери викрали криптовалюти на загальну суму 1,2 мільярда доларів.