Сеул і Пхеньян підписали угоду про денуклеаризації Корейського півострова

У рамках розпочатого напередодні триденного саміту лідери КНДР і Південної Корей досягли угоди про денуклеаризацію Корейського півострова. Північна Корея зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон "сохей" і припинити експлуатацію розташованої на ньому пускової установки, повідомив президент Південної Кореї Мун Чже Ін в середу, 19 вересня, в Пхеньяні на спільній прес-конференції в ході третьої зустрічі з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Завершення роботи полігону має статися "в присутності експертів" з країн, що мають відношення до врегулювання конфлікту з КНДР, зазначив далі Мун Чже Ін. Можливі й подальші кроки, зокрема припинення діяльності Ядерного науково-дослідного центру в Йонбені, вказав він. Умовою таких кроків, за словами південнокорейського лідера, будуть поступки Пхеньяну з боку США.

У свою чергу Кім Чен Ин заявив, що має намір перетворити Корейський півострів "в місце без ядерної зброї". Він також повідомив, що має намір "в найближчому майбутньому" приїхати в столицю Південної Кореї Сеул. Це буде перший подібний візит з моменту поділу Корейського півострова.

Південнокорейський президент також заявив про намір двох країн подати спільну заявку на проведення Олімпійських ігор в 2032 році, повідомляє dw.

Крім того, спільну угоду підписали міністри оборони двох корейських держав. У документі мова йде про зниження напруженості на Корейському півострові. Тим часом офіційний представник Мун Чже Іна вказав, що за підсумками візиту в Пхеньян планується підписання спільної угоди про міжкорейські відносини. Про зміст цього документа не повідомляється.

18 вересня Мун Чже Ін з дружиною прибули до Пхеньяна. Це перший візит південнокорейського лідера в Північну Корею за останні 11 років. Крім питання про припинення ядерної програми КНДР на порядку денному знаходиться проблема врегулювання конфлікту між двома країнами. Крім того, Мун Чже Ін намір сприяти продовженню переговорів північнокорейського керівництва і Вашингтона.

Перші дві зустрічі лідерів Південної Кореї і КНДР пройшли в демілітаризованій зоні прикордонного села Пханмунджом в квітні і травні 2018 року. 27 квітня Мун і Кім домовилися про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові, а також щодо офіційного закінчення стану війни, в якому обидві країни перебували з початку 1950-х років. Зустріч 26 травня була неанонсованою, на ній обговорювалася, зокрема, майбутні переговори лідера КНДР з президентом США Дональдом Трампом, які пройшли 12 червня в Сінгапурі.