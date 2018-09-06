Парагвай своїми діями не дає Ізраїлю визнати Єрусалим столицею

Парагвай переніс своє посольство в Ізраїлі з Єрусалиму назад в Тель-Авів. Про це повідомив міністр закордонних справ Парагваю Луїс Альберто Кастильони, його слова передає Reuters .

«Парагвай хоче внести свою лепту в прискорення регіональних дипломатичних зусиль для досягнення повноцінного, справедливого і тривалого миру на Близькому Сході», - заявив глава зовнішньополітичного відомства латиноамериканської держави. За словами чиновників палестинської адміністрації, вони доклали руку до цього рішення Асунсьйона.

У відповідь на цей крок Ізраїль відкликав свого посла для консультацій і оголосив про закриття посольства в Парагваї. «Ізраїль дуже серйозно ставиться до незвичайного рішення Парагваю, яке ускладнить відносини між країнами», - йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра єврейської держави.

Парагвай переніс своє посольство в Ізраїлі в Єрусалим в травні. «Це історичний день, який зміцнить зв'язки між Парагваєм і Ізраїлем», - заявляв тоді президент Парагваю Гораціо Картес. У відповідь глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху зазначив, що це великий день для дружби між двома державами.

Парагвай вирішив перенести посольство в Єрусалим незабаром після відповідного рішення президента США Дональда Трампа, яке той прийняв в грудні 2017 року.