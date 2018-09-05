Українці займають перше місце серед іноземців, на яких видані ордени на арешт у Польщі

Газета «Rzeczpospolita» звертає увагу, що українці займають перше місце в неславній статистиці поліції щодо виданих ордерів на арешт іноземців. Як читаємо, українці вчиняють злочини та правопорушення, не сплачують штрафів, проте, не несуть покарання, тому що тікають за східний кордон (тобто в Україну). Дані Головної комендатури поліції свідчать про те, що загально число осіб, за якими видано ордер на арешт, зменшується. 2015 року це стосувалося 22 тисяч осіб, 2016 – 20 тисяч, а цього року – 18 тисяч. Але у випадку іноземців це число рекордно росте. Сьогодні в списку тих, кого розшукують за скоєні злочини, – 3949 осіб, з яких аж 3253, тобто понад 80 відсотків, – це громадяни України. Рік тому українців було 1600, а два роки тому – лише 956. А в списку осіб, яких розшукують за правопорушення, – 2573 особи, з яких 2515 – громадяни України. Ще 2015 року українців було в цій групі втричі менше – 617, а 2016 року – 1200.

Польський експерт у справах безпеки доктор Цезари Татарчук коментує, що необхідно поліпшити ефективність притягнення іноземців до відповідальності, проте, у випадку правопорушень це важко, тому що такі справи швидко прострочуються. Причому, за словами експерта, масштаб злочинів і правопорушень, яких припускаються українці, адекватний до їх числа в Польщі, повідомляє Польське радіо.