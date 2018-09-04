ЄС розширить санкції за підрив територіальної цілісності України

Дипломати ЄС домовилися в понеділок продовжити на наступні шість місяців санкції проти переважно громадян Росії за підрив територіальної цілісності та суверенітету України.

Пролонгація обмежень повинна бути затверджена послами держав-членів у середу, а потім Радою ЄС, в якій засідають міністри держав-членів.

Санкції за дії, які порушують або підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність, - це заморожування майна та заборона в'їзду в країни ЄС.

Зараз обмеження охоплюють понад 150 осіб: російських політиків, військових та українських сепаратистів, відповідальних за підрив суверенітету та територіальної цілісності України. Серед них - кілька людей з близького оточення президента Росії Путіна. Замороження активів також стосується більш ніж 40 компаній та організацій. Поточні санкції повинні застосовуватися до принаймні 15 вересня 2018 року.

ЄС продовжив персональні санкції в березні цього року.