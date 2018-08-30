В Арізоні розпочалось прощання з Маккейном

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​Перша меморіальна служба пам'яті американського сенатора Джона Маккейна відбулася в Арізоні. Про це повідомляє AP .

"Члени Національної гвардії Арізони внесли труну в ротонду штату. Кімната була прикрашена прапорами США і Арізони. Дружина Джона Маккейна Сінді притулилася обличчям до гробу чоловіка. Також деякі з його дітей плакали", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що до кінця поточного тижня в Арізоні і Вашингтоні пройдуть ще кілька церемоній пам'яті сенатора. У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставлять в Капітолії Вашингтона після ще однієї церемонії, яка буде присвячена досягненням сенатора.

Також в суботу, 1 вересня, відбудеться меморіальна служба в Національному соборі Вашингтона, де виступлять, в числі інших, екс-президенти Барак Обама і Джордж Буш-молодший.

У неділю Маккейна поховають на території Військово-морської академії в Аннаполісі, де він навчався.