Банда з 13 осіб гвалтувала дівчину протягом місяця

У Марокко знайшли викрадену дівчину, яку банда з 13 осіб гвалтувала протягом місяця. На тіло 17-річної дівчини злочинці нанесли образливі татуювання, в тому числі і зображення свастики. Про це повідомляє The Sun.

Підліток була викрадена неподалік від великого міста Бені-Меллаль. Група чоловіків гвалтувала і катувала дівчину, припікали її тіло сигаретами і піддавали її словесним приниженням. Злочинці знівечили дівчину примітивними татуюваннями у вигляді знаків і написів, які вони наносили саморобними пристроями. На правій долоні жертви нанесли знак свастики. Фотографії доступні на сайті видання.

Поліція заарештувала вісім підозрюваних, інші п'ять знаходяться в розшуку. Правоохоронні органи впевнені, що знайти викрадачів можна було і раніше, але місцеві жителі часто бояться звертатися за допомогою. Мотиви особливої ​​жорстокості злочину поки не виявлено.

Правозахисниця Бухра Абду заявила, що постраждалій потрібна допомога психолога. «Це одне з найбільш лютих первісних знущань, які я бачила», - сказала вона.