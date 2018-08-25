Маккейн вирішив припинити лікування від раку мозку

Джон Маккейн Фото: Mike Blake / Reuters

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн, якому в 2017 році діагностували пухлину мозку, вирішив відмовитися від подальшого лікування. Про це йдеться в заяві сім'ї політика, оприлюдненій у п'ятницю, 24 серпня, передає Reuters.

«Джон вже перевершив очікування по термінові життя», - наголошується в повідомленні.

Сім'я вказала, що вік Маккейна і прогресуюча хвороба привели до вирішення зупинити лікування проти агресивної гліобластоми. Сенатору зараз 81 рік, 29 серпня йому виповниться 82.

У травні Маккейн заявляв, що хоче, щоб замість нинішнього президента США Дональда Трампа на його похоронах був присутній віце-президент Майкл Пенс.

У вересні 2017 го сенатор розповів, що в боротьбі з пухлиною мозку лікарі дають йому дуже поганий прогноз.

У липні того ж року стало відомо, що у 80-річного на той момент Маккейна видалили згусток крові над лівим оком. Аналіз тканин, проведений після цієї процедури, показав, що мова йде про гліобластому - найбільш агресивну форму пухлини мозку.