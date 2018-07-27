Жінка через заздрощі вбила знайому і її дочку

Як інформує РІА Новини, увечері 28 жовтня 2017 року квартирі житлового будинку по вулиці Катукова в Липецьку було виявлено тіло 21-річної жінки, а на балконі - її трирічної доньки з множинними ножовими пораненнями. Слідчі з'ясували, що чоловік загиблої в день вбивства перебував на роботі. Напередодні в гості до молодої сім'ї приїхала подруга жінки і залишилася на ніч. Після вбивства вона зникла, взявши з собою документи і ноутбук. Підозрювану затримали і взяли під варту. Свою провину жінка визнала повністю. "Слідчому свої дії пояснила раптово виниклою особистою неприязню до шкільної подруги і заздрістю", - повідомляє регіональне управління СК. Підсудна була відрахована з інституту, у неї не було постійної роботи і місця проживання. Експертиза встановила, що в момент вбивства жінка віддавала звіт своїм діям. Після того, що сталося, вона змила плями крові і замкнула двері ключем, щоб приховати сліди злочину. Дівчинка була вбита тому, що стала свідком вбивства матері.