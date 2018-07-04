Понад 70 відсотків українців виконують у Польщі фізичну роботу

81 відсоток українців позитивно оцінює роботу в Польщі, – підтверджують останні опитування.

Сезон літніх канікул – це час, коли українці особливо радо прибувають до Польщі на сезонні роботи. Однак, опитані респонденти свої виїзні плани пов’язують не лише з Польщею, але й з іншими країнами Європи. Німеччину назвало 40 відсотків, Великобританію – 15, Норвегію – 13, Італію – 9 та Францію – 8 відсотків, – повідомляє «Gazeta Polska Codziennie».

Без українців Польща не змогла б експортувати понад 90% пральних машин та холодильників. П'ять найбільших виробників побутової техніки в Польщі – це компанії: Amica, BSH (z брендами Bosch i Zelmer), Whirlpool, Electrolux та Samsung. У кожній із них працюють іноземці, в основному українці.

Наприклад, у п’яти фабриках компанії Electrolux працює понад 4 тисячі працівників, у тому числі кілька сотень з українським паспортом.