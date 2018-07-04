Опра визначилась, чи піде у президенти США

Американська тележурналістка і продюсер Опра Уінфрі в інтерв'ю британському Vogue відповіла на чутки про те, що вона може висунутися в президенти США на виборах в 2020 році.

«У цій політичній структурі - з усіма неправдами, нісенітницею, гидотою, закулісною метушнею - я не зможу існувати. Ні. Це нечиста справа, вона вб'є мене», - поділилася Опра.

Про можливе висунення Опри Уінфрі в президенти заговорили після того, як вона вимовила емоційну промову на захист жертв сексуального насильства на врученні премії «Золотий глобус». Отримуючи почесну нагороду, вона похвалила жінок, які відкрили світові очі на сексуальне насильство в Голлівуді.