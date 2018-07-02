У США назвали терміни ядерного роззброєння КНДР

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США мають намір провести завершити процес ядерного роззброєння КНДР через рік. З такою заявою виступив радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон, пише Reuters.

Він пояснив, що процес денуклеаризації можна провести дуже швидко, якщо в Пхеньяні вже прийняли відповідне "стратегічне рішення".

"Якщо вони вже прийняли стратегічне рішення і налаштовані на співпрацю, ми можемо просуватися дуже швидко. Фізично ми зможемо знищити більшу частину їх програм протягом року", - вказав радник Трампа.

Болтон припустив, що, швидше за все, держсекретар Майк Помпео найближчим часом проведе зустріч з представниками КНДР, щоб обговорити це питання.