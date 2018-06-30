Чоловіка підозрюють у таємному вбивстві 20 колег за допомогою їжі

У Німеччині одного зі співробітників компанії, що займається виробництвом металевих деталей ARI Armaturen в містечку Шлос-Хольте-Штукенброк підозрюють у вбивстві 21 колеги за допомогою отруєної їжі. Про це повідомляє Deutsche Welle.

56-річного чоловіка, який пропрацював на заводі 38 років, заарештували в травні після того, як один із співробітників помітив дивний порошок на своїй їжі. Він розповів про це керівництву, вони переглянули відео з камер спостереження. CNN уточнює, що на кадрах було видно, як підозрюваний відкрив чужу коробку з ланчем і додав якоїсь речовина всередину сендвічів.

«Спочатку ми думали, що це був поганий жарт колеги, а не спроба вбивства», - розповів менеджер компанії. Однак потім виявилося, що в їжу підсипали ацетат свинцю - високотоксична та практично несмачна речовина, яке може привести до серйозного пошкодження органів. Під час обшуків вдома у співробітника заводу знайшли і інші небезпечні інгредієнти, в тому числі ртуть і кадмій, а в сумці у нього виявили пляшку з порошкоподібною речовиною.

Зараз чоловікові пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство однієї людини. Однак поліція заявила, що у зв'язку з тим, що сталося, розслідуватиме смерть 21 людини, що померли з 2000 року. Як наголошується, в компанії виявився вкрай високий рівень смертей від серцевих нападів і раку, які могли бути викликані отруєнням важкими металами. Крім того, зараз двоє співробітників ARI Armaturen знаходяться в комі, а ще один на діалізі.

Розслідуванням можливих вбивств займеться спеціальна група з 15 осіб. Вони будуть опитувати родичів померлих і лікарів. Розглядається також можливість ексгумації тіл.

Менеджер компанії зазначив, що підозрюваний всі роки роботи був «примітно непомітним». Про мотиви чоловіка нічого не повідомляється. Сам заарештований мовчить.