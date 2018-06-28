Відомого діджея заарештували за вбивство і згвалтування вчительки через 26 років

Весільний ді-джей був заарештований за згвалтування і вбивство 25-річної вчительки, яке було скоєно в 1992 році. Злочинець був на свободі довше, ніж Крісті Мірак була жива, повідомляє People. Крісті викладала в шостому класі середньої школи в штаті Пенсільванія, США. Саме директор, який занепокоївся, коли вчителька не прийшла на роботу, знайшов її мертвою у її власному будинку. Загибла піддалася сексуальному насильству, але вона до останнього намагалася чинити опір, про що свідчив порваний на ній одяг. Оскільки на дівчині були надіті куртка і рукавички, поліція зробила висновок, що злочинець сам повернув її тіло додому. Крісті настільки жорстоко побили, що її обличчя неможливо було впізнати. Після чого злочинець задушив свою жертву. Слідчі взяли зразок ДНК, що залишився на загиблій і на килимі під нею. Поліцейські роками не могли встановити власника ДНК, поки родич 49-річного Реймонда DJ Freez Роува не додав свої дані на генеалогічний сайт. Однак цього було недостатньо для арешту, тому за діджеєм встановили стеження. Поліцейським вдалося зібрати його ДНК, діставши пляшку води з якої він пив, і довести, що вона збігається з тією, що знайдена на тілі жертви. Реймонд працював діджеєм переважно на весіллях, випускних вечорах і навіть на благодійних заходах. Однак сам він стверджує, що працював діджеєм для таких знаменитостей як Періс Хілтон і Брук Хоган, а також на заходах за участю Стінга і Ленні Кравіца. В даний час чоловік перебуває у в'язниці округу Ланкастер і йому відмовлено в заставі.