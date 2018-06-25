Президентські вибори в Туреччині: Ердоган отримав перемогу

За підсумками підрахунку більшості голосів на виборах в Туреччині переміг чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган. Про це в понеділок, 25 червня, оголосив глава Вищої виборчої комісії (ЦВК) Сади Гювен.

На даний момент ЦВК опрацювала 99% бюлетенів. За даними комісії, Ердоган набрав 52,5% голосів, у той час як за його найближчого суперника від опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррема Індже проголосували 31,5% виборців. Представник курдської Партії демократії народів Селахаттін Демірташ, який з 2016 року перебуває у в'язниці, посів третє місце в президентських перегонах, набравши 8,4% голосів.

У результаті парламентських виборів, що пройшли одночасно з виборами президента, більшість депутатських мандатів набрав "Народний альянс" - 53,6%, сформований Партією націоналістичного руху і Партією справедливості і розвитку під керівництвом Ердогана. У свою чергу, опозиційну Народно-республіканську партію підтримали 22,7% виборців. Прокурдська Партія демократії народів отримала 11,6% голосів, а "Хороша партія" - 10%. Інші партії не змогли подолати десятивідсотковий бар'єр.

Явка для обох голосувань склала близько 87 - 88 відсотків.

Про свою перемогу Ердоган оголосив ще до офіційного завершення підрахунку голосів. "Згідно з неофіційними результатами, наш народ довірив мені роль президента країни, а парламентська більшість -" Народному альянсу ". Це велика відповідальність", - заявив Ердоган. "Я сподіваюся, що ніхто не буде ставити під сумнів результати голосування з тим, щоб приховати свій провал", - сказав він, додавши, що Туреччина "піднесла урок демократії".

Незважаючи на повідомлення про порушення в ході виборів, опозиційні партії відмовилися оскаржувати результати голосування, повідомляє dw.