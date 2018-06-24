Конгрес США отримав секретні документи у справі про втручання Росії у вибори

Міністерство юстиції США передало Конгресу більше тисячі секретних документів в рамках розслідування про передбачуване втручання Росії в американські вибори. Таким чином, міністерство частково виконало запити комітету з розвідки і судового комітету Конгресу США, заявила в суботу, 23 червня, прес-секретар спікера Конгресу Пола Райана. В іншому випадку конгресмени погрожували чиновникам відставкою, інформує dw.

"Наші зусилля призвели до того, що комітети нарешті отримали інформацію, яку правили кілька місяців тому, але деякі важливі запити все ще залишаються невиконаними", - наводить слова Ешлі Стронг агентство AP.

Американські спецслужби підозрюють, що Кремль втрутився в передвиборну кампанію в США, щоб допомогти Дональду Трампу стати президентом. Передбачуване втручання РФ у вибори розслідують спеціальний прокурор Роберт Мюллер, а також кілька комітетів Конгресу. Вони, в тому числі, перевіряють, які контакти були у Москви з представниками передвиборного штабу Трампа.

З моменту призначення Мюллера спецпрокурором по Росії з травня 2017 року Мін'юст США витратив понад 17 млн ​​доларів (14,5 млн євро) на розслідування можливих зв'язків президента Дональда Трампа і його оточення з РФ.