Чоловіка іспанської принцеси посадили до жіночої тюрми

Зять іспанського короля, олімпійський чемпіон з гандболу Іньякі Урдангарін прибув до в'язниці в місті Авіла, де йому належить відбувати покарання строком у п'ять років і дев'ять місяців. Суд визнав його винним в ухиленні від сплати податків і фінансових махінаціях. Про це повідомляє газета Observador.

Слідство встановило, що Урдангарін використовував зв'язки з королівською сім'єю для укладення контрактів своєї некомерційної організації Noos Foundation. Отримані від угод гроші він виводив на закордонні рахунки.

Згідно з іспанськими законами, засуджений, що не знаходиться поки під вартою, може сам вибрати в'язницю. Родич монархів вибрав жіночу в'язницю Брівева, в якій також є окремий чоловічий блок. За відомостями газети El Confidencial, в ньому знаходяться п'ять камер, їдальня, власний внутрішній двір і приміщення для прийому відвідувачів.

У лютому 2017 року Урдангаріна засудили до шести років і трьох місяців в'язниці. Однак у червні 2018-го суд скоротив термін зятю іспанського короля на п'ять місяців.