Кім Чен Ин пообіцяв знищити ракетний полігон Cохе

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв президенту США Дональдe Трампe знищити ракетний полігон Cохе в провінції Пхенан-Пукто на заході країни. Домовленість про це була досягнута під час саміту двох держав, передає CBS News.

Коли саме Кім Чен Ин збирається виконати свій намір, не уточнюється.

«Сполучені Штати будуть уважно стежити за цим місцем, оскільки ми просуваємося вперед в переговорах», - сказав представник Білого дому.

Як зазначає телеканал, КНДР використовує полігон Cохе для випробувань рідиннопаливних ракетних двигунів для своїх балістичних ракет великої дальності. За даними експертів, саме там була створена міжконтинентальна ракета Hwasong-15, яка може долетіти до берегів США.

Нагадаємо, Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Сінгапурі 12 червня.