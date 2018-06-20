Кім Чен Ин доповів китайському лідеру про домовленості з Трампом

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном заявив, що на саміті США - КНДР в Сінгапурі «було досягнуто позитивних результатів, які відповідають інтересам усіх сторін». Про це повідомляє державне інформагентство Північної Кореї (ЦТАК).

«Якщо обидві сторони зможуть поступово реалізувати консенсус, досягнутий під час саміту, то в ситуації навколо денуклеаризації Корейського півострова відбудуться великі зміни», - повідомив він.

Нагадаємо, у вівторок, 19 червня, Кім Чен Ин разом з дружиною прибув з дводенним візитом до Китаю. Зустріч двох лідерів відбулася в другій половині дня в Будинку народних зібрань.

Перша зустріч лідерів США та Північної Кореї пройшла 12 червня. За підсумками двостороннього саміту політики підписали документ, який Трамп назвав «важливим, всеосяжним і докладним». Кім Чен Ин подякував колезі за зустріч і закликав залишити всі розбіжності в минулому.