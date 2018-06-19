У Польщі студентам зі Східної Європи допоможуть із пошуком роботи

У Польщі стартує проект «EdWork», що допоможе студентам з України, Білорусі, Молдови та Росії знайти легальну роботу у країні. Проект передбачає пошук тимчасового заробітку, а також постійної праці як для іноземних студентів, котрі навчаються в Польщі, так і для студентів іноземних закладів вищої освіти.

Проект проходить під патронатом Парламенту студентів Польщі, а стратегічним партнером є Група EWL - одна з найбільших польських компаній, яка займається працевлаштуванням іноземців в Польщі.

«Наші партнери, серед яких великі польські та іноземні фірми, зокрема, зі сфери послуг, харчової промисловості та логістики, вже заявили про готовність працевлаштувати 850 студентів зі Східної Європи на період літніх канікул», - наголосив президент Групи EWL Анджей Коркус.

Студентам допоможуть вирішити всі питання пов'язані з легалізацією перебування в Польщі, влаштуватися на легальну роботу з гідною зарплатою. Крім того, молоді нададуть житло. Для учасників передбачені також різноманітні курси і семінари, а в серпні і вересні для бажаючих буде організована поїздка на декілька днів на море або в гори.

«Участь у програмі безкоштовна. На початковому етапі проект триває від 1 до 3 місяців - тобто якраз у період літніх канікул. Далі ми передбачаємо можливість знайти молоді зі Східної Європи роботу в Польщі, сумісну з навчанням в польських вишах», - сказав ініціатор проекту, уповноважений з інтернаціоналізації вищої освіти Парламенту студентів Польщі Кірил Салата.

Зареєструватися на проект можна на сайті EdWork.pl, а більше інформації можна знайти в соціальних мережах www.Facebook.com/EdWorkpl.

Нагадаємо, що в Польщі на початку 2018 року було понад 72 тис. іноземних студентів з приблизно 160 країн, найбільше - з України та Білорусі. За словами міністра науки і вищої освіти Польщі, віце-прем'єр-міністра Ярослава Ґовіна, в 2020 році ця цифра може зрости до 100 тис, інформує Польське радіо.