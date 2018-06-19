Путін будує ядерні бункери за 50 км від кордону з Польщею

Британське видання «The Guardian» поінформувало, що Федерація американських учених (FAS) опублікувала супутникові світлини Калінінградської області, на яких видно, що Росія розгорнула бункер для ядерної зброї у місцевості Куліково за 50 км від кордону з Польщею.

За словами директора проекту ядерної інформації FAS Ганса Крістенсена, бункер «має усі ознаки типових складів ядерного озброєння». Він додав, що навколо конструкції є «потрійна огорожа», а будівля має новий бетонний дах.

За інформацією «The Guardian», модернізація бункера почалася у 2016 році. За словами Крістенсена, світлини не доводять, що нині у Калінінградській області є ядерна зброя, але показують, що це активне місце.

Як каже представник FAS, не зовсім зрозуміло, чи російське військо зберігає у цьому місці ядерні боєголовки, аби чи модернізується об’єкт, аби можна було швидко перемістити зброю до бункера у Куліково.

Крістенсен додав, що теж незрозуміло, які ядерні боєголовки будуть у відновленому бункері, але, як підкреслив, він розгорнутий набагато ближче до морської, ніж ракетної бази углибині території.

У лютому російське видання «Ведомости», посилаючись на військові джерела із розгорнутої в області 152-ї ракетної бригади поінформувало про підготовлену інфраструктуру для розміщення ракетних систем «Іскандер-М».

На початку грудня 2017 року видання «Коммерсант» повідомило, що 152-а ракетна бригада оснащена новими ракетними комплексами «Іскандер-М», які надійдуть на службу на початку 2018 року.