Утопленик повернувся додому через рік після власної кремації

В Японії чоловік, якого вважали що потонув в річці, повернувся додому через рік після власної кремації. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Поліція Токіо 13 червня заявила, що на початку місяця до них з'явилася жінка і розповіла, що тіло, яке вона рік тому впізнала як свого чоловіка і кремували, насправді належало не йому. Її чоловік несподівано прийшов додому в травні після того, як рік вважався зниклим без вісті.

Поліцейські вибачилися за накладку і заявили, що останки будуть повернуті іншій родині. Вони пояснили помилку тим, що труп, знайдений в річці на сході міста в червні 2017 року, підходив під два описи зниклих без вісти людей. Обидва були в віці близько 40 років і однакові на зріст. До того ж дружина і двоє родичів змогли його впізнати, а в разі, якщо на тілах немає слідів насильства, судмедексперти не проводять додаткові дослідження.

Прес-служба поліції відмовилася повідомити, де був чоловік цей рік і чим він займався. Правоохоронці підкреслили, що вживуть заходів, щоб подібне не повторювалося.