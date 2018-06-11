У КНДР озвучили теми зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обговорять на саміті в Сінгапурі нові відносини між країнами, створення системи світу і денуклеаризацію на Корейському півострові. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

«У ході переговорів сторони обговорять, зокрема, актуальні для обох країн питання, що стосуються формування нових відносин між США і КНДР, а також встановлення міцного і постійного миру на Корейському півострові і реалізації процесу денуклеаризації Корейського півострова», - йдеться в повідомленні.

Трамп вилетів до Сінгапуру практично відразу після закінчення саміту G7 10 червня. Літак китайської авіакомпанії Air China, на борту якого, ймовірно, Кім Чен Ин, також вилетів із Пхеньяна, однак в дорозі змінив номер рейсу і курс.

Саміт лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом повинен відбутися в Сінгапурі 12 червня. Про первинні домовленості лідерів двох країн зустрітися було оголошено 10 травня, але через два тижні Трамп повідомив про скасування цього заходу. Ще через тиждень господар Білого дому заявив, що зустріч все-таки відбудеться. Темою переговорів повинна стати денуклеаризация Корейського півострова.