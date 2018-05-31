В Європі почали арешт активів"Газпрому"

У Швейцарії почали арештовувати активи російської енергетичної корпорації "Газпром" в рамках примусового стягнення з арбітражних розглядів з "Нафтогазом України". Про це повідомив в Facebook в середу, 30 травня, комерційний директор української держкомпанії Юрій Вітренко.

За його словами, арешт розпочато з акцій корпорації в "Північному потоці -1" і "Північний потік - 2". Тепер у Європи з'явиться привід "ще раз задуматися, наскільки надійними є ці обхідні газопроводи, акції компаній-операторів яких заарештовані через небажання власника грати за цивілізованими правилами і виконувати рішення арбітражу", - написав Вітренко. Йдеться про постанову Стокгольмського арбітражу, який в лютому зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" неустойку за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

Як в свою чергу повідомило агентство ТАСС з посиланням на власні джерела, в кантоні Цуг на півночі Швейцарії судові пристави 30 травня провели опис майна в офісі компанії Nord Stream AG. Швейцарська компанія була створена для управління газопроводом "Північний потік".

В "Газпромі" заявили, що не отримували повідомлень про початок процедури примусового виконання вердикту арбітражу. Проте там підтверджують, що "швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів" Газпрому "на території країни". За даними корпорації, мова йде про суму в 2,6 млрд доларів. У прес-службі підкреслили, що "оспорювання рішень арбітражу" Газпромом "не може зупинити їх виконання".

До 30 травня президент України Петро Порошенко, зокрема, повідомив, що розпочато "обтяження акцій та інших активів" Газпрому "в країнах Європи, зокрема в Швейцарії, Англії, Нідерландах".

Агентство РБК в свою чергу нагадує, що в Європі, крім частки в Nord Stream AG, "Газпром" володіє частками в різних спільних підприємствах. Найбільша з них - в 50 відсотків у WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG зі штаб-квартирою в німецькому Касселі.