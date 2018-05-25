КНДР як і раніше готова до переговорів зі США

Північна Корея як і раніше готова до переговорів зі США, незважаючи на те, що Дональд Трамп скасував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Як заявив у п'ятницю, 25 травня, перший заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Кім Ге Гван, влада КНДР відкрита для вирішення проблем, повідомляє dw.

За словами Кім Ге Гвана, уряд Північної Кореї вважає рішення про скасування саміту "надзвичайно прикрим". "Ми знову хочемо сповістити США про готовність вирішувати проблеми в будь-який час і в будь-якому форматі", - наводить слова заступника міністра агентство Reuters.

Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина була запланована на 12 червня в Сінгапурі, проте американський президент 24 травня скасував саміт, вказавши, що своїми останніми заявами КНДР продемонструвала "відкриту ворожість". Тим часом через деякий час Дональд Трамп заявив, що як і раніше, не виключає можливості зустрітися з Кім Чен Ином, в тому числі, як і було заплановано, 12 червня.