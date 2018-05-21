Британський парламент опублікував доповідь про "брудні гроші" з Росії

Комітет британського парламенту із закордонних справ у понеділок, 21 травня, опублікував доповідь про "брудні гроші" з Росії, повідомляє dw. Збиток, який вони "здатні завдати зовнішньополітичним інтересам Сполученого Королівства, затьмарює вигоду від скоєних в Сіті російських транзакцій", - стверджують доповідачі.

Великобританія не повинна закривати очі на дії "клептократів президента Путіна і порушників прав людини", які за допомогою відмивання грошей "послаблюють наші альянси і підривають віру в наші інститути", - йдеться в документі.

Раніше у травні Національне антикримінальний агентство повідомило, що обсяг грошей, які щорічно відмиваються у Великобританії, становить сотні мільярдів фунтів стерлінгів. Використання Лондона в якості "бази для корупційних активів, пов'язаних з Кремлем осіб "тягне наслідки для національної безпеки Великобританії", - відзначається у доповіді.

На думку представників комітету, британській стороні спільно з міжнародними союзниками слід ускладнити випуск Росією суверенних облігацій, які не є об'єктом санкцій.