Куба підтвердила загибель 110 людей під час аварії Boeing

Кількість загиблих в результаті авіакатастрофи літака Boeing-737 на Кубі склала 110 чоловік. Ці дані привели в суботу, 19 травня, кубинські ЗМІ з посиланням на офіційних осіб держави. Таким чином нинішнє подія стала найбільшою авіакатастрофою на Кубі за останні 30 років. Крах стався 18 травня близько полудня за місцевим часом, коли літак авіакомпанії Cubana de Aviacion, що виконував рейс Гавана - Ольгин, впав незабаром після зльоту. Повідомлялося, що літак був орендований у мексиканської авіакомпанії Damojh Global Air, повідомляє dw.

Міністр транспорту Куби Адель Іск'єрдо Родрігес заявив журналістам, що "чорні ящики" літака, що розбився, знайдені, а також що кубинська влада схвалили запит Boeing на відвідування країни фахівцями компанії. Крім цього, Іск'єрдо Родрігес розповів, що авіакомпанія Cubana орендувала літак, що впав, менш, ніж на один місяць за умови, що за обслуговування лайнера буде відповідати мексиканський перевізник. Міністр додав, що на Кубі широко поширена практика оренди літаків у зв'язку з неможливістю через санкції США купувати власні повітряні судна. При цьому Куба має право купувати літаки в ряді інших країн, серед яких Франція та Україна, однак цьому заважають труднощі при обслуговуванні та інші фактори.

Саме на адресу Damojh Global Air за останні 10 років були спрямовані дві серйозні претензії щодо роботи екіпажів. Один з випадків був пов'язаний з небезпечним перевищенням загальної ваги завантаженого багажу, повідомляє AP з посиланням на представника цивільної авіації республіки Гайана, звідки виконувався той рейс.