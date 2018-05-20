Принц Гаррі і його наречена Меган Маркл стали чоловіком і дружиною

Британський принц Гаррі взяв у дружини актрису Меган Маркл. Церемонія одруження пройшла в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Гостями, які прибули на весілля принца і його обраниці, були не тільки члени королівської сім'ї, а й багато знаменитостей, такі як британський співак Елтон Джон, тенісистка Серена Вільямс, актор Джордж Клуні, а також Вікторія та Девід Бекхеми і багато інших. Зрозуміло, на весіллі внука була присутня і королева Єлизавета II.

Як стало відомо, батько Меган Маркл не зміг приїхати на весілля дочки через проблеми з серцем, так що дівчину вів до вівтаря принц Чарльз . Обвінчав молодят Архієпископ Кентерберійський. Крім того, раніше стало відомо, що Єлизавета II присвоїла принцу Гаррі титул герцога Сассекського, тобто його дружина тепер є герцогинею.