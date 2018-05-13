У Варшаві пройшов опозиційний "Марш свободи"

Під гаслом «Європа має значення» відбувся традиційний, непартійний, Парад Шумана за участю прихильників Євросоюзу. Марш свободи, організований опозицією («Громадянська Платформа», «Новочесна» і «Комітет захисту демократії») пройшов центром столиці. Поліція стверджуює, що у марші взяли участь 12 тисяч осіб, але представники столичної ратуші кажуть, – 90 тисяч осіб.

Керівник партії «Громадянська платформа» Ґжеґож Схетина говорив на мітингу, що «об’єднана опозиція» має обов’язок перед поляками, збудувати коаліцію, яка зможе виграти найближчі вибори.

Ґжеґож Схетина сказав, що разом з іншими угрупованнями його партія створює громадську коаліцію, яка відкрита для всіх інших партій, в тому й лівих і ліберальних:

«Ми разом не тому, що боїмося, а тому, що ми хочемо дати полякам надію, що закінчиться цей фатальний час».

Опозиційний «Марш свободи» завершився рок-концертом на площі перед Королівським замком, повідомляє Польське радіо.