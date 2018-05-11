15,5 тис. громадян України з Картою поляка мають дозволи на постійне перебування

У першому кварталі 2018 року понад 2 тис. іноземців отримало дозволи на постійне перебування у Польщі на основі Карти поляка. Про це у четвер, 10 травня, повідомили в Управлінні з питань іноземців, інформує Польське радіо. У 2017 році подібні посвідки отримало приблизно 9 тис. осіб.

Дозволи на постійне перебування для іноземців, які мають Карту поляка, були введені як окрема категорія у Законі про іноземців від 12 грудня 2013 року. Раніше дозвіл на постійне проживання у Польщі видавали особам з підтвердженим польським походженням (нині це посвідка на постійне перебування для іноземця з польським походженням).

Речник Управління з питань іноземців Якуб Дудзяк поінформував, що у першому кварталі 2018 року було видано 2,2 тис. дозволів на постійне перебування у зв’язку з Картою поляка. Він додав, що у 2017 році такі дозволи отримало приблизно 9 тис. іноземців, це на 107% більше, ніж у 2016 році.

За даними Управління, від 2014 року посвідки на постійне перебування отримало трохи понад 23 тис. осіб з Картою поляка. Їх число в окремі роки становило: в 2014 році – 2,5 тис. осіб, 2015 – 5,4 тис., 2016 – 4,3 тис., 2017 – 8,9 тис.

Найбільше таких посвідок на постійне перебування від 2014 року отримали громадяни України – 15,5 тис. осіб. Наступними були громадяни Білорусі – 6,5 тис. осіб, Росії – 640 осіб, Казахстану – 180 осіб, Молдови – 160 осіб та Узбекистану – 115 осіб.

З початку 2014 року найбільше дозволів на постійне перебування на основі Карти поляка видали у Мазовєцькому – 6,7 тис., Нижньосілезькому – 2,8 тис., Малопольському – 2,7 тис. та Люблінському – 2 тис. воєводствах.