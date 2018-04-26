У США випробували міжконтинентальну балістичну ракету з дальністю польоту 13 000 км

Запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III провели 25 квітня на базі військово-повітряних сил США "Ванденберг" в штаті Каліфорнія.

Відеозапис випробування опублікована на каналі бази в YouTube.

Ракета була оснащена бойовим зарядом і успішно досягла поставленої мети.

Відмічається, що ракета Minuteman III стоїть на озброєнні військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки з 1970 року. Дальність її польоту досягає 13 тис. км.