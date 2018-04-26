Більшість українських заробітчан мають справу з нелегальними посередниками

Більшість громадян України, які влаштувалися на роботу в Польщі, зіткнулася з послугами нелегальних посередників праці. Українські заробітчани часто стають жертвами шахрайств таких осіб.

Голова Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник звернув увагу на можливість обману українських працівників компаніями та особами, які видають себе за посередників праці. За його словами, 2017 року Польща видала 1 мільйон 700 тисяч заяв про намір прийняти на роботу українців, проте лише 12 тисяч осіб скористалося посередництвом легальних фірм. Як пояснив Василь Воскобойник, нечесні агентства працевлаштування незаконно приймають оплату від працівників, а передусім – масово обманюють і не виконують обіцянок знайти роботу.

Щоб запобігти таким випадкам, у травні почнеться інформаційна кампанія, що її організує Польсько-українська господарча палата. Очільник Палати Яцек Пєхота пояснив, що кампанія адресована українцям, які розглядають можливість влаштуватися на роботу в Польщі. За посередництвом ЗМІ та Інтернету українці почують чітке повідомлення, що переконуватиме не платити за посередництво праці в Польщі.

«Завдання цієї кампанії – попередити тих, хто хоче влаштуватися на роботу у Польщі, не платити за те, можна отримати абсолютно безкоштовно. Тут, з українського боку кордону, з’явилося дуже багато посередників, котрі, користуючись незнанням українців, беруть різну оплату за посередництво під час пошуку роботи. Натомість у Польщі є ситуації, коли працедавці не виконують раніше обіцяних умов», - зауважив голова Польсько-української господарчої палати Яцек Пєхота під час прес-конференції у Києві.

«Гасло кампанії: не платіть за пошук роботи, не платіть за знайдену роботу, не платіть посередникам. З іншого боку, у Польщі, ми хочемо ліцензувати агентства зайнятості, які є надійними», - додав Пєхота.

«Проект, що ми реалізуємо спільно з Польсько-українською господарчою палатою, повинен зменшити незаконне працевлаштування українців у Польщі та захистити їхні права. Тільки завдяки легальній зайнятості людина законно захищена у Польщі та має право на допомогу від польської влади», - відзначив Василь Воскобойник.

У Польщі легально працює понад мільйон українців і, за оцінками, навіть кількасот тисяч – без відповідних дозволів, повідомляє Польське радіо.