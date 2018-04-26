Українці рятують ринок праці в Опольському воєводстві

В Опольському воєводстві зменшується рівень безробіття, а роботодавці шукають працівників за межами Польщі. За словами Воєводського управління праці в місті Ополє, цьогоріч воно видасть понад 40 тисяч дозволів на роботу для іноземців.

Як сказав директор Воєводського управління праці в Ополє Яцек Суський, рівень безробіття у регіоні сягнув історичного мінімуму і склав приблизно 7% із наступною тенденцією до зменшення, повідомляє Польське радіо.

«Найменший рівень безробіття, 4,1%, маємо в Ополє. Найбільше число безробітних, 11%, є у Ґлюбчицькому повіті. Однак, ми бачимо тенденцію до зменшення і сподіваємося, що ще цьогоріч безробіття зменшиться до рівня 6-6,6%. Маємо теж найбільшу в історії кількість оголошень про роботу. Тільки за минулий рік це число збільшилося з 50 до 60 тисяч», - сказав Суський.

В Опольському воєводстві офіційно приблизно 25 тисяч безробітних. Водночас роботодавцям не вистачає робочих рук. Одним зі способів пошуку працівників є працевлаштування іноземців, в абсолютній більшості громадян України, хоча є також працівники з Індії та країн Далекого Сходу.

«Відбулося дуже велике збільшення зайнятості наших найближчих східних сусідів. У 2015 році ми видали їм 16 тисяч дозволів. Торік таких дозволів було видано 38 тисяч, а тільки у першому кварталі цього року це число перевищило 10 тисяч і ми очікуємо, що до кінця року таких документів буде 40 тисяч. Приїжджають вже не тільки працівники на просту роботу, але також спеціалісти з вищою освітою. На жаль, я не думаю, що вони хочуть залишитися у нас на більш тривалий період. Ознайомившись з ринком та можливостями, що пропонують роботодавці за нашим західним кордоном, вони, скоріше, виберуть еміграцію», - вважає Суський.