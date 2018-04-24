14-річний хлопець зник на очах у брата

В індійському штаті Одіші (Орісса) в результаті нападу крокодила загинув 14-річний школяр. Про це повідомляє The New Indian Express.

Рептилія схопила підлітка, коли той купався з братом у річці, розташованій недалеко від національного парку Бхітарканіка. За словами очевидця, крокодил раптово сплив на мілководді, де вода діставала тільки до коліна, вчепився в хлопчика і потягнув його на глибину.

Очевидці події кинулися на допомогу, але нічого не змогли вдіяти. Рятувальна операція, розпочата екстреними службами, також не принесла результатів. Останки підлітка поки не знайшли. Очікується, що після завершення розслідування родичі загиблого отримають компенсацію в розмірі 300 тисяч рупій.

Місцеві жителі стверджують, що в околицях Бхітарканікі крокодили щороку вбивають і калічать від 6 до 10 осіб. «Про більшість нападів не повідомляють. Люди просто зникають», - цитує видання жителя сусіднього міста.

KalingaTV News Network повідомляє, що жителі села звинувачують у загибелі хлопчика владу, яка так і не звела огорожу від крокодилів навколо гхат - кам'яних споруд на березі, де послідовники індуїзму влаштовують ритуальні обмивання і кремують померлих.

Гребенястий крокодил вважається одним із найбільших хижаків на планеті. Самці цього виду досягають семи метрів в довжину і можуть важити до двох тонн.