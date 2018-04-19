Китайська провінція Хайнань скасувала візи для українців
Китайську провінцію без віз зможуть відвідати також громадяни ще 59 країн світу.
Китайська провінція Хайнань скасувала візи для громадян України. Також китайську провінцію без віз зможуть відвідати громадяни ще 59 країн світу. Про це повідомляє 24-й канал з посиланням на Міністерство громадської безпеки Китаю.
Безвізовий режим з провінцією Хайнань почне діяти з 1 травня. Термін можливого перебування туристів на острові буде збільшений з 21 до 30 днів.
Нові правила почнуть діяти як для туристичних груп, так і окремих мандрівників, які будуть приїжджати на острів, користуючись послугами туристичних агентств.