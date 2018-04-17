У Таїланді затримано чоловіка, який півроку ґвалтував дочку своїх знайомих

Співробітники Інтерполу знайшли в Таїланді жителя Магадана, якого звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої дочки своїх знайомих. За інформацією ЗМІ, педофіл був затриманий після депортації на батьківщину.

- У період з червня по грудень 2016 року обвинувачений, залишаючись наодинці з 13-річною дочкою своїх знайомих, використовуючи її безпорадний стан, обумовлений малолітнім віком, неодноразово здійснював з дівчинкою статеві акти і дії сексуального характеру, - уточнив представник відомства.

При цьому, за даними слідства, 42-річний чоловік достовірно знав про вік дівчинки. Дізнавшись, що про його злочинні дії стало відомо правоохоронцям, обвинувачений втік з країни до порушення кримінальної справи.

Педофіл був оголошений в міжнародний розшук. Виявилося, що весь цей час чоловік переховувався від слідства в Таїланді. 11 квітня 2018 року його депортували в Росію, де взяли під варту. Чоловікові загрожує до 20 років позбавлення волі.