При загадкових обставинах загинув журналіст, який писав про російських найманців

Журналіст РІА «Новий День» Максим Бородін кілька днів не приходив до тями після того, як 12 квітня випав з висоти п'ятого поверху, повідомляється на сайті агентства. Зазначається, що це сталося за нез'ясованих обставин.

Бородін писав про бійців так званої приватної військової компанії Вагнера з Уралу. У березні він випустив матеріал, в якому з посиланням на власні джерела повідомляв про доставку в Азбест тіл загиблих найманців Станіслава Матвєєва і Ігоря Косотурова. Ще в одній своїй статті, написаній у співавторстві з іншим журналістом, йдеться про те, що в Сирії воює не менше 30 жителів Свердловської області.

У лютому повідомлялося про загибель в Сирії російських найманців, які потрапили під обстріл з боку американських військових. Москва попередньо підтвердила загибель п'яти росіян, проте багато джерел повідомляли, що жертв було більше.

12 квітня директор ЦРУ Майк Помпео, перебуваючи на слуханні в Сенаті США, сказав, що «пару тижнів назад в Сирії російські зустрілися з гідним противником і пара сотень загинула».