Вердикт ОЗХЗ: Скрипаля та його доньку отруїли "Новачком"

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Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила версію британського уряду, що колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Про це повідомляє Sky News у четвер, 12 квітня.

ОЗХЗ провела незалежну експертизу і виявила зміст токсину в пробах, зібраних на місці отруєння в британському Солсбері, передає видання. Крім цього, аналізи крові постраждалих показали наявність «Новачка» як в організмі Скрипалів, так і сержанта місцевої поліції Ніка Бейлі, який потрапив до лікарні з отруєнням після відвідин будинку Сергія Скрипаля.

У доповіді організації йдеться, що виявлений в пробах хімікат був чистим і без будь-яких домішок.

Раніше повідомлялося, що ОЗХЗ завершила розслідування і передала звіт за результатами уряду Великобританії.

Нагадаємо, Сергій Скрипаль і його дочка були знайдені в несвідомому стані в британському Солсбері 4 березня. Юлія Скрипаль прийшла до тями в кінці березня і була виписана з лікарні, а її батько вийшов з критичного стану на початку квітня.

Британська сторона поклала відповідальність за те, що трапилося, на Росію. У Кремлі всі звинувачення відкидають.