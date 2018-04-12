Вердикт ОЗХЗ: Скрипаля та його доньку отруїли "Новачком"
ОЗХЗ провела незалежну експертизу.
Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила версію британського уряду, що колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Про це повідомляє Sky News у четвер, 12 квітня.
ОЗХЗ провела незалежну експертизу і виявила зміст токсину в пробах, зібраних на місці отруєння в британському Солсбері, передає видання. Крім цього, аналізи крові постраждалих показали наявність «Новачка» як в організмі Скрипалів, так і сержанта місцевої поліції Ніка Бейлі, який потрапив до лікарні з отруєнням після відвідин будинку Сергія Скрипаля.
У доповіді організації йдеться, що виявлений в пробах хімікат був чистим і без будь-яких домішок.
Раніше повідомлялося, що ОЗХЗ завершила розслідування і передала звіт за результатами уряду Великобританії.
Нагадаємо, Сергій Скрипаль і його дочка були знайдені в несвідомому стані в британському Солсбері 4 березня. Юлія Скрипаль прийшла до тями в кінці березня і була виписана з лікарні, а її батько вийшов з критичного стану на початку квітня.
Британська сторона поклала відповідальність за те, що трапилося, на Росію. У Кремлі всі звинувачення відкидають.