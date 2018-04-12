Канадського лікаря спіймали на таємному масовому заплідненні пацієнток

Норман Барвін Кадр: 6abc.com

Про це повідомляє CNN.

Відносно доктора Нормана Барвін (Norman Barwin) був поданий колективний позов. Обвинувачами стали 11 осіб, батьки яких користувалися послугами лікаря. Результати ДНК-аналізу показали, що Барвін був їх біологічним батьком.

З судових документів випливає, що перший випадок подібного зловживання стався ще в сімдесятих роках минулого століття, а останній - в 2000 році.

Ініціаторами судового розслідування стали члени сім'ї Діксон, які в 2016 році запідозрили, що їх дочка Ребекка занадто схожа на Барвіна, і зробили ДНК-тест. З'ясувалося, що вона справді не біологічна дочка батька. Незабаром Ребекка познайомилася з Кет Палмер, також зачатої в клініці Барвін. ДНК-тест, проведений в 2015 році, показав, що обидві дівчини - біологічні діти лікаря.

Майже через два роки судових розглядів адвокатам вдалося зв'язатися зі 150 людьми, які зверталися до Барвіна. Розслідування показало, що в 16 випадках, коли пацієнтка обирала запліднення від сперми батька, Барвін використовував чужі біологічні матеріали. У цих епізодах біологічний батько виявився невідомий.

Барвін відсторонений від роботи з 2013 року.