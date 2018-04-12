Канадського лікаря спіймали на таємному масовому заплідненні пацієнток
У Канаді лікаря звинуватили у використанні власної сперми під час проведення процедури штучного запліднення.
Про це повідомляє CNN.
Відносно доктора Нормана Барвін (Norman Barwin) був поданий колективний позов. Обвинувачами стали 11 осіб, батьки яких користувалися послугами лікаря. Результати ДНК-аналізу показали, що Барвін був їх біологічним батьком.
З судових документів випливає, що перший випадок подібного зловживання стався ще в сімдесятих роках минулого століття, а останній - в 2000 році.
Ініціаторами судового розслідування стали члени сім'ї Діксон, які в 2016 році запідозрили, що їх дочка Ребекка занадто схожа на Барвіна, і зробили ДНК-тест. З'ясувалося, що вона справді не біологічна дочка батька. Незабаром Ребекка познайомилася з Кет Палмер, також зачатої в клініці Барвін. ДНК-тест, проведений в 2015 році, показав, що обидві дівчини - біологічні діти лікаря.
Майже через два роки судових розглядів адвокатам вдалося зв'язатися зі 150 людьми, які зверталися до Барвіна. Розслідування показало, що в 16 випадках, коли пацієнтка обирала запліднення від сперми батька, Барвін використовував чужі біологічні матеріали. У цих епізодах біологічний батько виявився невідомий.
Барвін відсторонений від роботи з 2013 року.