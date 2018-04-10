Саудівський принц заборгував 90 тисяч євро за ексклюзивне порно

Foreign and Commonwealth Office / Wikimedia

Член королівської родини Саудівської Аравії Сауд Аль Фейсал заборгував французької компанії 90 тисяч євро за зйомку ексклюзивних порнофільмів. Про це повідомляє The Local.

Як пише видання, член королівської сім'ї, колишній міністр закордонних справ країни протягом 40 років, який помер в 2015 році, замовляв у компанії SARL Atyla кіно для дорослих з оригінальним сценарієм. Однак за послуги він так і не заплатив.

За сюжетом однієї з картин, марокканка пустує з саудівським принцом, роль якого грає порноактор. Самі ролики компанія поки суду не надала, проте її представник заявив, що якщо вимоги не будуть задоволені, відеозаписи будуть опубліковані.

SARL Atyla подала в суд на французьку компанію, яка займалася управлінням сімейного майна Аль Фейсала. У той же час SARL Atyla надала електронну переписку з представником принца, в якій обговорюються його переваги і деталі сценарію. Незважаючи на те, що безпосередньо замовник не згадується, за словами позивачів ним м є саме Аль Фейсал.