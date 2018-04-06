Польська влада хоче ввести скромність на зарплати

Правляча партія Польщі "Право і Справедливість" планує прийняти закон про зниження зарплати депутатам, сенаторам, чиновникам, а також начальникам державних компаній. Таку заяву зробив лідер партії Ярослав Качинський, передає Укрінформ.

Фінансові обмеження торкнуться депутатів Сейму і сенаторів, також будуть введені ліміти на зарплати для чиновників місцевого рівня і керівників державних компаній. Крім цього, чиновники, які отримали значні премії в кінці минулого року, повинні будуть направити ці кошти на благодійні цілі.

"По-перше, конституційні міністри і заступники міністрів, які є політиками, вирішили, що передадуть свої премії до середини травня на благодійні цілі в Карітас. Але цього мало: політичний комітет (партії - ред.) На моє прохання, вирішив сьогодні, що в парламент буде внесено законопроект про зниження на 20% зарплат депутатів ", - заявив Качинський.

Він підкреслив, що будуть також введені нові ліміти на обмеження зарплат керівників місцевої адміністрації: війтів, бурмістрів, мерів, маршалков, старост, їх заступників, і скасовані всі додаткові виплати, крім зарплат, для керівництва державних компаній.

"Коротко кажучи: тепер буде набагато, набагато скромніше, ніж було до цього", - підкреслив лідер PiS.

Він додав: якщо хтось із політиків його партії не захоче голосувати за ці закони, то така людина "втрачає шанси на місце у виборчому списку, втрачає шанс на подальшу участь в політиці".

"Суспільство очікує скромності, а тому скромність буде введена", - підкреслив Качинський.

Нагадаємо, згідно з декларацією Порошенко загальна сума доходів президента за минулий рік дорівнює 16 303 874 гривень. А дохід Гройсмана в 2017 році склав понад 17 мільйонів гривень. Але Ляшко всіх переплюнув. У декларації лідера Радикальної партії зазначено понад 20 мільйонів гривень доходів за 2017 рік.