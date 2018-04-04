США вводять нові багатомільярдні мита проти Китаю

США представили список з 1300 китайських товарів, на які вводяться штрафні мита. Щорічно таким митом буде обкладатися імпорт в США товарів даних категорій в обсязі 50 млрд доларів, повідомив торговий представник США Роберт Лайтхайзер ввечері у вівторок, 3 квітня, пише dw. Раніше повідомлялося, що штрафними митами буде обкладатися китайський імпорт на суму в 60 млрд доларів.

На китайські товари, список яких в найближчі два місяці буде уточнюватися, вводяться 25-процентні мита. Під санкції підпадає в першу чергу сфера високих технологій - космос, інформаційні та комунікаційні технології, а також машинобудування. Такі споживчі товари, як одяг, під штрафні мита поки не підпадають, оскільки підвищення цін на них безпосередньо вдарить по американським споживачам.

Посольство КНР в Вашингтоні заявило, що дії США не відповідають ні китайським, ні американським інтересам. Зі свого боку міністерство торгівлі в Пекіні обіцяло ввести відповідні дзеркальні заходи. "Ми підготуємо відповідні заходи щодо США в аналогічних масштабах", - йдеться в заяві відомства, оприлюдненому 4 квітня.

У заяві Мінторгу КНР підкреслюється, що Китай в змозі відповісти на будь-які протекціоністські дії США в сфері торгівлі. У документі також наголошується, що Китай негайно звернеться до арбітражних інстанції Світової організації торгівлі (СОТ), оскільки дії США "підривають основи і дух СОТ".

Китайське міністерство назвало рішення США про введення штрафних мит безпідставним. "Це типово для одноосібної політики та протекціонізму в торгівлі. Дії Сполучених Штатів суперечать інтересам і США, і Китаю і ігнорують потреби споживачів", - констатується в документі.