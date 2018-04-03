Прокуратура Румунії вимагає суду над екс-керівництвом країни

Прокуратура Румунії вимагає порушити кримінальну справу проти екс-керівництва країни за злочини проти людяності. З відповідною заявою в понеділок, 2 квітня. генеральний прокурор країни Августин Лазар звернувся до президента країни Клаусу Йоханніса. Прокуратура має намір порушити кримінальну справу проти екс-президента Румунії Іона Ілієску, екс-прем'єра Петра Романа і колишнього віце-прем'єра Джелу Войкулеску.

За словами Лазара, зараз прокуратура розслідує дії цих політиків і їх відповідальність за насильство після повалення комуністичного режиму Ніколае Чаушеску. "Заходи уряду по утриманню влади привели до численних жертв", - зазначив Лазар.

Зокрема, Ілієску, Роман і Войкулеску звинувачуються в тому, що вони залучили шахтарів для розгону мирних протестів, а також дозволили застосувати зброю проти маніфестантів. Слідство у цій справі тривало більше 20 років, однак було закрито в 2015 році.

Родичі жертв силового розгону домоглися поновлення справи через Європейський суд з прав людини. За офіційними підрахунками, в дні революції загинули понад 1100 осіб. Іон Ілієску був президентом Румунії з 1990 по 1996 і з 2000 по 2004 роки, зараз йому 88 років, пише dw.