Папа Римський відкинув існування пекла

Папа Римський Франциск в бесіді з журналістом-атеїстом Еудженіо Скальфаро заявив, що пекла не існує. Про це повідомляє газета La Repubblica.

«Ті, хто покаявся, отримують від Бога прощення (...). Ті ж, хто не покаявся, не можуть отримати прощення [гріхів] і просто зникають. Ада не існує, існує лише зникнення грішних душ», - наводить журналіст видання слова понтифіка.

Після публікації цього матеріалу Ватикан виступив з коментарем, в якому повідомив, що папа Римський не давав дозволу на інтерв'ю і що насправді це не цитата понтифіка, а висловлювання, яке «реконструював» журналіст.

Заперечення існування пекла суперечить католицької догми. Пекло згадується в Новому Завіті як потойбічне місце мук грішників.

В кінці січня папа Римський заявив, що фейкові новини призвели до первородного гріха прабатьків людства Адама і Єви. На думку понтифіка, fake news - це неправдива інформація, яка створена для маніпуляцій і призводить до поширення ненависті. Тому нешкідливої дезінформації не існує, і «навіть здається незначне спотворення істини може мати небезпечні наслідки», вважає Франциск.

Папа Римський порівняв творців подібних новин зі змієм-спокусником і додав, що він умовив Єву скуштувати заборонений плід від Древа пізнання добра і зла за допомогою частково істинної інформації.