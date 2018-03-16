Справа Скрипаля: отруйна речовина знаходилась у валізі дочки

Речовина, якою був отруєний колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль, знаходилася у валізі його дочки. Про це з посиланням на високопоставлені джерела в британських спецслужбах пише The Telegraph.

Як повідомляє видання, отруйною речовиною міг бути просякнутий предмет одягу або косметики, який повинен був бути розпакований тільки в будинку Скрипаля в Солсбері.

14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей офіційно звинуватила Росію в спробі вбивства Скрипаля. Як аргумент Лондон приводить твердження, що Скрипаль і його дочка були отруєні розробленою в Росії речовиною. За словами міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона, Лондон має намір надати незалежним міжнародним експертам можливість перевірити свій висновок про причетність Росії до отруєння.

Нагадаємо, колишній співробітник російських спецслужб Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були виявлені без свідомості 4 березня на лавці в сквері в Солсбері. Від отруєння вони впали в кому.