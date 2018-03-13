В Єгипті затримали торговців людськими органами

Поліція Єгипту затримала в Каїрі групу лікарів і посередників, які займалися торгівлею донорськими органами. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на єгипетське видання Йоум 7.

За даними видання, банда складалася з семи осіб. Злочинці схиляли малозабезпечених, біженців та інших людей, що потребують грошей, до продажу своїх внутрішніх органів. Відзначається, що вони змушували своїх жертв підписувати документи, згідно з якими вони не могли відмовитися від процедури пересадки або звернутися за допомогою в поліцію.

У лютому 2017 року єгипетські поліцейські також оголошували про затримання угруповання, яке займалося торгівлею людськими органами. Повідомляється, що жертви цієї банди отримували до операції близько $ 300, додаткові гроші їм виплачували в разі, якщо вони знаходили нових донорів.