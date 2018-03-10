«Найненависніша людина Америки» отримала 7 років тюрми

Суд в Нью-Йорку засудив до семи років тюремного ув'язнення екс-главу фармацевтичної компанії Turing Pharmaceuticals Мартіна Шкрелі, якого називають «найбільш ненависною людиною Америки». Про це повідомляє агентство Reuters.

Раніше 34-річний Шкрелі визнав себе винним в махінаціях з цінними паперами. Він обманом переконав інвесторів вкласти кошти в два заснованих ним фонди MSMB Capital і MSMB Healthcare, відправивши їм фальшиві виписки з рахунку і приховуючи значні збитки. Крім цього, він надавав неправдиві відомості, щоб підтримувати біржову ціну акцій фармацевтичної компанії Retrophine.

У вересні 2017 року бізнесмена відправили до в'язниці за порушення умов звільнення під заставу в п'ять мільйонів доларів.

Шкрелі заслужив негативну репутацію серед американців, коли придбав права на виробництво препарату Daraprim, який часто використовується для лікування токсоплазмозу у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, і підняв ціну з 13,5 до 750 доларів за таблетку. За свою підприємницьку діяльність він отримав звання самої ненависної людини в Сполучених Штатах.

Розслідування щодо Шкрелі не стосувалося цього скандалу.