Трамп заявив, що США активно працюють у напрямку можливої зустрічі з лідером КНДР

Президент Трамп у своєму Twitter повідомив, що угода із Північною Кореєю "в роботі". Це сталося після того, як напередодні він заявив, що погодився зустрітися із лідером Північної Кореї.

Очікується заява і від КНДР.

Раніше у Білому домі заявили, що зустріч не відбудеться доти, доки Пхеньян не піде на "конкретні дії".

Американські ЗМІ повідомляють, що президент Трамп ухвалив рішення про зустріч без консультацій із ключовими членами своєї адміністрації.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон в цей час перебував у своїй першій поїздці до Африки. Спілкуючись із журналістами у Джибуті у п'ятницю, пан Тіллерсон заявив:

"Це було рішення, яке президент ухвалив самостійно".

Нагадаємо, жоден американський президент під час виконання обов'язків не зустрічався із лідерами Північної Кореї.

Північна Корея зі свого боку погодилася призупинити ядерні випробування на час проведення переговорів.

У заяві делегації Південної Кореї йшлося про те, що зустріч може відбутися у травні. Проте ані дати, ані місця проведення зустрічі офіційно не називали.

Серед варіантів розглядають демілітаризовану зону на кордоні між двома Кореями, а також китайську столицю Пекін.